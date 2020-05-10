懲教署為女在囚人士子女預備紙花　趁母親節送給媽媽

懲教署今日向探訪在囚母親的子女派發一朵紙花及一張心意卡，讓他們寫下心意及祝福送給媽媽。

今日是母親節，羅湖懲教所及大欖女懲教所特意向前來探訪在囚母親的子女派發一朵紙花及一張心意卡，讓他們寫下心意及祝福，於探訪時送贈給母親。青少年懲教院所則會向青少年在囚人士派發紙花及心意卡，讓他們向到訪的母親表達心意，即使身處鐵窗之內，亦無阻在囚人士與家人之間傳遞心意。

另外，一批本身是母親或女兒的懲教教人員，今日亦要放下與家人慶祝的機會，到專門收容女在囚人士的羅湖懲教院當值，協助維持院所的運作及秩序，亦要運用母親的角色，管教曾在邊緣生活的女性，協助一班曾誤入歧途人士，進行生命改變工程。

對於懲教主任陳旻宜、二級懲教助理林婉彤及盧雪霞而言，管理及照顧不同背景的在囚人士是一大歷練，每日上班就如衝鋒陷陣，協助處理大大小小的行政工作，重複穿梳院所不同地方，擔任內部押解，安排在囚人士起居飲食，少些心思體力，也無法完成任務。

她們均認為，管理女性在囚人士，殊不容易，因女性容易被情緒主導，衍生各類問題，如投訴、爭執衝突及自殘等，女懲教人員發揮母親的角色，剛柔並施，一方面盡展堅毅硬朗的本色，嚴格執法，若發現不沉常情況，便果斷採取介入行動，另一方面，亦會發揮溫柔慈母內心的一面，對於有特殊情緒需要的在囚人士，懲教人員會本着同理心，協助在囚人士疏導情緒，解開心結。

女懲教人員希望透過關懷鼓勵，協助在囚人士，重拾自我價值，重修人際關係，培養她們對社會的責任感，為日後融入社區作好準備。在不少人心目中，監獄似一個冰冷世界，但懲教人員則以生命演繹另一番故事，帶來光、暖和愛。