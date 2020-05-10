市建局煥然懿居本月起開始交樓　買家收樓需預約

新冠肺炎疫情影響各行各業，市建局負責興建的首個港人首置先導項目「煥然懿居」，已追回早前受疫情影響的工作進度，於上月底完成所有工程及驗收，本月初已開始交樓。為配合買家需要更多時間完成收樓及銀行按揭，市建局將分8個時段發出成交通知書，並推出流動手機應用程式讓買家預約收樓，而為免人多聚集，每個樓層於每個時段最多處理2個單位交收。

市建局行政總監韋志成今日(10日)發表網誌，指「煥然懿居」於去年中完成主要結構工程後，因為疫情影響內地停工停市，導致單位內部裝修工程進度受阻約3星期，同時政府公務員的居家工作安排及禁聚令，亦影響政府派人到場驗收項目。然而，相關落後已經追回，市建局按原訂時間表在上月底完成所有工程，並取得政府發出的滿意紙。

本月初市建局已展開簽署單位轉讓契約手續和交付程序，由於有買家因為疫情而滯留外地，未能趕及回港到律師行辦理轉讓手續，亦有買家的銀行按揭審批進度受到疫情影響等。市建局決定分8個時段，向買家發出共450封成交通知書，以便買家有更充裕時間處理。

市建局又推出流動手機應用程式協助買家收樓，該程式涵蓋收樓過程中的不同程序，包括預約收樓、點收單位設施配備、檢驗單位質素及修繕跟進等等。買家到律律師樓完成單位轉讓手續後，憑收樓通知書可於程或中預約交收單位。

而為免減少社區感染風險，煥然懿居地下入口處已安裝紅外線體溫探測機和提供酒精搓手液，所有人進入辦事處均需要戴口罩，買家會被安排到指定的交樓櫃枱領取單位鎖匙及單位內設施的配件等，每個交樓櫃台之間最少有1.5米距離，並以膠板分隔，同時每個交收時段內，每個樓層最多只有2個單位處理交收。