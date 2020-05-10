陳肇始：全球疫情仍反覆　不排除會再收緊防疫措施

陳肇始指全球疫情仍非常嚴峻和反覆，港府或會適時調整和推行不同的防控措施。

本港新冠肺炎疫情逐步受控，食物及衞生局局長陳肇始今日(10日)發表網誌，指本地疫情在上月初起好轉，確診個案逐步回落，逾千宗的確診病例中，超過60%是輸入個案或與輸入個案有流行病學關連，而過去2週所有個案都有外遊記錄。她指雖疫情有所緩和，惟全球疫情仍非常嚴峻和反覆，港府或會適時調整和推行不同的防控措施，強調不能鬆懈。

陳肇始表示，本港自上月12日以來，每日確診個案維持在單位數字，過去3個多星期更有多天是「零確診」。她指疫情穩定下來後，不同界別的人士都提出政府需檢視現行的嚴控措施，當中有衞生專家提到「suppress and lift」（時鬆時緊）策略，當疫情嚴峻時就採取嚴控措施把它壓下去；當疫情穩定下來，又需稍為放寬。

她說，大部分防疫措施已於上周五(8日)放寬，並已平衡保障公共衞生、經濟影響及社會接受程度等因素，例如維持部分減少社交接觸的措施，但另一方面又預留空間恢復社交活動。她又指疫情會反覆，不排除有需要時又收緊措施。她又再次呼籲市民不可鬆懈，繼續保持足夠社交距離。