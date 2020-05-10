政Whats噏：政府煞停郊野公園邊陲建屋　盧偉國拍枱鬧黃偉綸

香港地少人多，唔夠土地供應，令住屋問題成為香港最大嘅社會矛盾之一，各界想盡辦法覓地造地，惟政府叫停咗房屋協會對郊野公園邊陲地帶發展成公屋嘅可行性研究。經民聯主席、工程界議員盧偉國對政府有關做法非常不滿，認為議會攬炒已令覓地建屋方面寸步難行，批評政府政策左搖右擺，阻慢市民上樓，難辭其咎。

政府在2017年中邀請房協，以兩幅分別位於元朗大欖及沙田水泉澳嘅郊野公園邊陲地帶，合共超過40公頃土地，進行能否發展公屋嘅可行性研究。去到2018年4月，房協宣布已經委聘顧問展開生態評估同建屋可行性研究，盧話當時社會氣氛正面，因為本港真係好唔夠地，而香港一直靠填海同開山增加土地供應。不過，有關研究進行咗差不多一年到2019年2月時，政府以決定採納「土地供應專責小組」建議為理由，叫停房協呢項研究。

盧直言對政府做法非常不滿，感到莫明奇妙同非常遺憾。盧話，有關研究又唔係要政府出錢，而且房協都研究咗一年有多，究竟郊野公園邊陲地能否興建公屋仍然係一個未知數。加上即使研究結果出爐，政府都會作進一步諮詢及公眾參與，既然係咁點解唔畀房協做埋個研究先呢？

盧亦唔同意政府單以土地供應專責小組擺街站嘅「點心紙」調查方式，來決定咁重大嘅土地房屋政策，認為只用選擇題收集市民意見好唔科學。盧又指，政府施政應該要有前瞻性，推動政策過程往往係先經過政府研究，再帶新思維畀市民，好似土地發展呢啲咁複雜嘅問題更加唔應該簡單化。

盧透露曾與發展局局長黃偉綸會面時講起件事，仲嬲到拍枱問黃點解要終止個研究，盧都認自己對政府嘅批評好嚴厲。不過，黃當時無承諾過會重啟研究，但盧相信黃都明白佢講緊嘅問題，可惜政府已經叫停研究項目。

盧偉國強調會繼續提倡重啟研究，話呢兩塊土地接壤地方已開發，特別係水泉澳邨已經有多幢公屋，亦有交通配套，好多基層組織都好支持繼續建屋。如果研究結果顯示該處能夠增加建屋土地，排隊輪候公屋嘅市民可以盡快上樓，盧相信市民都會額手稱慶。

盧形容自己係「保市民黨」，堅持「是其是、非其非、保民生」，促請政府重啟呢項研究，以實際行動找出各種可以增加房屋供應嘅方法，縮短市民輪候公屋嘅時間。