修例風波：13歲學生記者被警誡　離開警署落淚向母親道歉

陸同學(中)在余德寶(白外套)及陳嘉朗(黑衫)陪同下離開警署。(陳亦瀅攝)

反修例示威活動不休，有市民趁今日(10日)母親節，號召於全港各區商場進行「和你Sing」活動，至下午5時許，尖沙咀海港城有防暴警帶走1男1女，包括1名13歲姓陸男童，是一名中學生記者，他晚上接受警誡後已與母親離開警署。

油尖旺區議員陳嘉朗表示，警方現時已向陸同學作警誡供詞，並警告其母親不要讓陸同學再參與有關活動，否則會拘捕陸同學。陳認為警方做法是不道德，並表明會在區議會上追究。

陸同學則表示，自己好尊重記者，亦想參與其中，因此加入學生媒體。被問到會否擔心日後未能參與遊行，他亦表示擔心，期間更一度落淚和向其母親道歉。

防暴警是在下午帶走陸同學和另一名16歲女學生記者，當時曾有在場人士曾詢問警方，若帶走陸同學調查，為何不讓社工陪同到警署。

油尖旺區議會副主席余德寶表示，被帶走的兩名男女均為Student Depth Media(深學媒體)的學生記者，陸同學的母親和被捕少女的父親其後亦前往警署了解事件，余續指已經安排律師前往義務協助2人。陸同學最後在晚上7時50分左右，在余德寶及陳嘉朗陪同下，與母親離開警署。