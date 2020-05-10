立法會保安員被起底　私隱專員將主動調查

立法會內務委員會(內會)經過半年仍未能選出正、副主席，建制派及民主派議員於上周五(8日)內會會議上爆發衝突和混亂。個人資料私隱專員黃繼兒注意到當日在內會執行職務的保安人員被「起底」，被揭露包括其家人的個人資料，有人甚至表示或者鼓吹要對保安員的妻兒不利。黃形容，有關起底行為是將個人資料武器化，令人不齒，予以強烈讉責，指會令受害人尤其是執行職務時受到不合理及不必要的壓力和傷害。

黃表示，個人資料私隱專員公署進行網絡巡查時，已經發現有關「起底」帖文，將會主動展開調查。黃要求有關人士立即停止「起底」，並會去信涉事的社交網絡平台，要求移除有關帖文。

黃強調，「起底」行為觸犯《個人資料(私隱)條例》的刑事罪行，違反各地奉行的數據道德標準，更加罔顧公共利益。黃指出，《私隱條例》第64(2)條規定，任何人在未經控制或管有資料者同意下，披露當事人的任何個人資料，尤其是無辜的人士(包括被「起底」者的配偶和子女)，令到資料當事人蒙受心理傷害，一經定罪，最高刑罰將罰款港幣100萬港元及監禁5年。