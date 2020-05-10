泳池燒烤場與12分區圖書館　21日起重開

康樂及文化事務署今日(10日)宣布，有更多康樂及文化場地將於5月21日重新開放。康文署亦會由6月1日起恢復舉辦部分康樂和體育活動訓練班及外展音樂課程。

大部分公眾游泳池的主池、副池等設施、舞蹈室、活動室、健身室、運動攀登設施、英式或美式桌球枱、體操訓練場、燒烤場、貝澳營地、水上活動中心、屯門康樂體育中心戶外運動攀登牆及繩網陣，會於5月21日起重開。

市民可於5月20日起，使用康體通在網上、已重開場地及各分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃枱，及自助服務站預訂上述重開的收費康樂設施。而設於水上活動中心的康體通預訂櫃枱亦將於設施重開當日同步恢復預訂服務。

文化設施方面，再多12間分區圖書館的成人及兒童圖書館將於5月21日起局部開放，包括香港仔、柴灣、駱克道、荔枝角、藍田、牛池灣、油蔴地、粉嶺、大埔、調景嶺、青衣及東涌，以上12間分區圖書館和已重開的九龍、屏山天水圍、沙田、荃灣及屯門公共圖書館的學生自修室將於同日重開。

另外，康文署將由6月1日起恢復舉辦部分在戶外、室內及水上活動中心進行的康樂及體育活動訓練班，包括網球、高爾夫球、太極、草地滾球、羽毛球、壁球、乒乓球、健體舞、器械健體、社交舞、獨木舟、滑浪風帆等。而部分音樂事務處成人外展音樂課程將於6月1日恢復上課，並限制連同教師的課堂參與人數為8人，或法例指定不能超過的人數。

市民可於5月25日起，透過康體通網上系統、親臨各分區康樂事務辦事處或設有康體通服務或自助服務站的康樂場地以「先到先得」形式報名。