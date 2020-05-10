落區送物資察民情　葛珮帆為商戶打氣

新冠肺炎疫情持續3個月，本地經濟大受打擊，營商環境困難重重。議員葛珮帆在疫情期間經常落區了解民情，日前再聯同黨友探訪沙田美林邨商戶，親自送上防疫用品，盼為一眾商戶打氣外，亦了解商戶的經營情況，她還特意提醒商戶謹記申請政府在首輪防疫抗疫基金推出的零售業資助計劃。有商店老闆表示已申請資助，期望取得款項後能幫補營運開支。

葛珮帆當日先向美林商場內一間酒樓送上1箱口罩，然後再從環保袋內拿出預先包裝好的數小包口罩，親手交到部分商店老闆及街市檔主手中，並細心聆聽他們意見和訴求。葛又對商戶承諾，將向政府反映老闆們有關要求領展減租等訴求，希望當局能適時推出措施，減輕商戶財政負擔。

在美林邨開設士多30多年的盧先生表示，其租約於今年3月份已經到期，續租後加至現時每月3萬多元租金，而近期生意額較疫情開始前下跌2至3成，他認為政府推出的零售業資助計劃「點都幫到手」。

疫情爆發至今，社會各界人士均積極在全港各區進行抗疫工作，葛指其中1日更「跑足10幾場」，最難忘的是首次派發漂白水的經歷，由於裝備不足，沒有戴上眼罩和穿上圍裙，事後令她雙眼「痛咗2日」，而身穿的衣物，包括她心愛的牛仔褲亦因沾上漂白水而報銷。葛坦言，雖然過程相當辛苦，但能夠和街坊共度時艱，齊心協力打好這場防疫抗疫戰，坦言再辛苦都十分值得付出。