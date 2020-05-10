憂黑暴阻經濟復原　葛珮帆望修補社會撕裂

社會動盪加上新冠肺炎疫情打擊，本港面對史無前例的嚴峻考驗，議員葛珮帆在疫情下，仍繼續推展地區工作，包括積極採購及派發防疫物資給有需要的市民，處理受疫情影響的求助個案，她坦言「就算工作幾艱難，都會盡心盡力去做！」她與市民共同抗疫之餘，亦擔心疫情過後的經濟復原速度，希望未來可修補社會撕裂，攜手努力讓本港經濟再起飛，讓市民安居樂業。

葛坦言，疫情期間在地區工作非常艱難，收到最多投訴的是市民不夠防疫物資，故過去三個月，她不斷在全球採購口罩、酒精搓手液及漂白水等，而落區分派物資也有一定困難，要考慮如何有序地分發給有需要的市民。另一方面，早前面對疫情愈來愈嚴峻，作為議員需向政府提出不同建議，她早在1月8日便在立法會提出緊急質詢，要求政府確保口罩供應、醫護人員有足夠防疫抗疫裝備，同時要求盡快提出不同防疫措施，以減低社區感染。

她續指，過去數月亦收到不少求助個案，包括有市民在俄羅斯因防疫關係被扣留，需協助他們回港；歐洲留學生發病無人照顧，促請入境處或領事館協助；急於回港的學生買不到機票，希望政府安排他們返港；被困湖北的港人家庭，當中有孕婦、應屆考生及長期病患等緊急個案，亦一直與政府保持商議，冀盡快派包機接他們回港。她亦收到不少被迫結業的中小企求助，另有部分下游行業如洗衣業、洗碗業，甚至美容、補習業等同受疫情牽連。

她認為，若不是去年反修例黑暴嚴重打擊經濟，疫情下亦不會如此糟糕，預計未來失業潮、結業潮會繼續發生，又感嘆2003年沙士疫情後，本港靠內地個人遊挽救經濟，才得以在重創後快速復原，惟去年黑暴趕走訪港旅客，擔心今次疫情後經濟難以復原。她強調，未來首要工作是修補社會撕裂、讓大眾明白暴力不能解決問題，違法不能達義，絕不能以擲炸彈、火燒人等極端方法爭取所謂的民主公義，她願意與市民一起理性解決社會問題，讓經濟再起飛，市民安居樂業。