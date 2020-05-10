推動政策立法障礙多　葛珮帆迎難而上做出成績

葛珮帆於2008年起擔任沙田區議會頌安區議員，至2015年區選競逐連任落敗。事後她接受訪問時，曾表示因要兼顧立法會工作及經常外訪，以致「擺在自己區的時間不夠」，亦有指她當時將重心放在推動立法禁止象牙買賣導致落敗。如今她回想起來，依然毫不後悔，強調推動創新科技、關注環保問題、保護瀕危野生動物及推展婦女政策等，是多屆立法會一直忽視的「缺口」，是她的使命，也是她從政的初衷。

一心為香港做事的葛珮帆，當年儘管知道香港未來前路非常難走，但仍決定參選，2012年首次當選新界東立法會議員至今。被問及連續2屆擔任立法會議員，最大的收穫及心態上有何改變時，她坦言，當選後覺得推動一項政策、法例的過程絕不容易，甚至比想像中困難得多。她舉例指，2003年沙士疫情後，她開始推動醫療科技，即全民電子病歷系統，最終竟用了整整12年時間，至2015年才成功立法。

同樣困難的是推動創新科技發展，她認為香港要有新動力及新的經濟增長點，就必須成立創新及科技局。至2015年終於成立創科局，但葛承認，要各行各業及政府善用創科是非常艱難，其後她又創立智慧城市聯盟，希望推動政府成為「智慧政府」，但奈何政府猶如「石器時代政府」，要改變同樣艱辛。儘管如此，她仍覺得在議會內推動政策，較議會外來得容易，起碼有人聽她發言，而且今屆政府也有投放大量資源在創科上，她對此感到欣慰。

另一個讓她感到自豪的是成功推動立法禁止象牙買賣，她在未加入議會時已是環保組織的負責人，關注保護瀕危野生動物等議題，加入立法會後隨即推動禁止象牙買賣政策，成功推動今屆政府立法，國內亦同樣立法禁止，領先於其他很多國家。不過，有人指她將重心放在推動立法禁止象牙買賣，導致區議會選舉連任失敗，但她卻從不後悔，更表示未來會繼續關注其他瀕危動物，呼籲市民少吃魚翅等。

至於婦女政策方面，她指立法會內有多名女性議員，只有她長期最關注婦女政策，她花了10年推動子宮頸癌疫苗免費注射，至今年才成功爭取免費為所有適齡女童注射，她的目標是要香港成為沒有子宮頸癌的地方，未來會努力爭取男生免費注射疫苗。她又一直關注性暴力問題，連續多年搜集及公布走光黑點，未來會促請政府盡快就禁止偷拍行為立法等。

葛珮帆熱愛潛水、打拳、旅行及攝影，但因立法會工作繁重，要兼備興趣實在是難上加難，可以說是沒有公餘時間，運動及陪伴家人的時候也愈來愈少，但她相信自己的努力及成績會是有目共睹。