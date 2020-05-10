葛珮帆反黑暴反攬炒　與市民同抗疫振經濟

政府去年提出修訂《逃犯條例》引發政治風波，遊行示威及黑暴衝擊不絕，鼓吹港獨成風，社會嚴重撕裂。反對派在立法會「拉布」情況越趨嚴重，議會長期間陷入半癱瘓狀態，加上新冠肺炎疫情持續，本港面對前所未有的困難及挑戰。新界東地區直選議員葛珮帆非常擔心目前本港的社會狀況，希望可以盡己之力改善及守護議會，在「反黑暴、反攬炒」之餘，與市民團結一心共同抗疫，重振經濟。

葛珮帆指出，反對派議員無所不用其極、不擇手段地「拉布」，導致立法會處於半癱瘓狀態，其中內務委員會經過17次會議，仍未選出正、副主席，一度令多項法案未能處理，多項撥款、工程等亦滯後，對香港影響極大。本港面對內憂外患、新冠肺炎疫情的同時，黑暴一直沒完沒了，最近更有死灰復燃迹象，經濟受到嚴重打擊，不少市民面對失業和收入大減，惟反對派仍在議會內拖延、講歪理、「阻住地球轉」，甚至頻頻到訪外國「唱衰香港」，要求外國政府制裁香港。

葛認為，港人現時需要團結一致對抗疫情，重振經濟，惟立法會屢被拖跨，面對如此困境，她承諾在議會戰場上，定會站出來發聲及譴責反對派，讓大眾了解議會內發生的事情，盡己所能守住議會，希望可做到「剪布」，令會議暢順，盡量通過涉及民生的議案。她同時會持續跟進資訊科技發展、婦女政策及環保政策等，最近更特別關注教育問題。她解釋，現時不少年輕人被煽動違法，愈來愈仇警、仇政府甚至仇國家，情況令人憂慮，故認為教育問題不容忽視，未來會積極跟進改善教科書編制及改革通識科等問題，發揮議員角色，反黑暴、反攬炒。

對於過去很多市民參與示威遊行反對政府，葛認為，大部分市民仍希望香港繼續維持一國兩制、維持繁榮穩定、大家安居樂業，儘管市民有不滿，但看到要破壞香港、外國對香港虎視眈眈，企圖拖累中國發展，再到現在本港經濟一落千丈，愈來愈多的市民都是反攬炒的，只希望建設香港。她認為現時最重要的，是要讓年輕一代看到香港未來發展的希望，她會盡能力向政府反映市民意見、推動政府改善政策，做到與市民同行，急市民所急。

葛珮帆履歷：

葛珮帆(Elizabeth Quat) 外號：EQ

1988-1996／工商管理學學士、碩士；管理哲學博士學位

1999／創辦「互聯網專業協會」

2001／「香港十大傑出青年」及「十大傑出數碼青年」獎項

2005／創辦「電子健康聯盟」

2007／創辦「節能及環境關注聯盟」

2008-2015／沙田區議會民選議員

2010／香港大學社會科學系婚姻與家庭治療碩士學位

2012／首次當選立法會議員（新界東）

2012至2016／香港中文大學校董會成員

2013至今／香港有機資源中心監督委員會委員

2015／創辦「智慧城市聯盟」

2016／連任立法會議員（新界東）