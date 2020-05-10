「水上的士」最快年底通航　成人全程收136元

拖延19年的「水上的士」最快今年底前投入服務。政府公布「水上的士」票價，成人全程收136港元，並設有分段收費，分段票價介乎10至24港元不等，但通航初期每日僅3至4班船，船上提供wifi及餐飲服務。營辦商未來會研究在維港兩岸開通「水上的士」短途線。

政府於2001年提出引入「水上的士」服務，但直至去年底才招標，最終由「富裕小輪」中標，該公司同時獲得營辦「中環—紅磡」航線的新經營權。根據政府向立法會交通事務委員會提交的資料文件指，由於「水上的士」服務範圍較廣，服務較多元化，營辦商需較長時間籌備，估計待今年底前才能投入服務。

「水上的士」主要航線設有5個上落點，分別是位於啟德的跑道公園碼頭一號或二號梯台、紅磡(南)渡輪碼頭、尖沙咀海濱長廊登岸設施、中環九號碼頭梯台，以及西九文化區南邊的登岸設施 ，乘客可自由上落，成人全程收費136港元，小童半價，長者及殘疾人士亦有優惠，船費可納入公交補貼計劃，同時設有分段收費，每一站分段票價由10至24港元不等。

營辦商每日提供3至4班「水上的士」服務，尾班船於晚上七時半開出，方便乘客觀賞維港夜景，而視乎乘客需求，營辦商在投入服務後會研究增加班次，以及研究在維港兩岸提供其他的短線服務，但新線不會直接與現時港內任何專營或牌照渡輪的航線重疊。

「水上的士」於通航初期只有一艘共130座位的船隻提供服務，船上配備wifi上網和充電設備，並提供餐飲、拍攝、為兒童而設的遊船教育等服務。營辦商亦計劃於其後引入共6艘新船。此外，為方面市民前往「水上的士」上落點，運輸署會於上落點周邊豎立指示牌。

此外，「中環—紅磡」航線將於6月28日通航，接載市民往來紅磡(南)渡輪碼頭及中環八號碼頭(西面泊位)，成人票價每程9港元，小童、長者及殘疾人士有票價優惠，亦有月票出售。星期一至六繁忙時段20分鐘一班船；非繁忙時段、星期日及公眾假期則為30至50分鐘一班船。