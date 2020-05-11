東方日報A1：除菌機低效能　圖書館疫險增

新冠肺炎疫情放緩，公共圖書館陸續重開，惟圖書隨時成為播毒工具！東網於圖書館短暫開放時，走訪3間重開的公共圖書館，抽取兒童圖書樣本委託專家檢測細菌含量，發現全部嚴重超標，最高含菌量較廁板高出34倍；同時發現部分館內設有的自助圖書除菌機，殺菌效果不及自行用酒精濕紙巾消毒圖書。有專家指天氣潮濕加上不通風環境，有利細菌於圖書上繁殖；醫生更擔心如早前感染新冠肺炎的佛堂群組情況相同，病毒可停留在書上多天，恐增加傳染病風險。

部分公共圖書館閉館多月後重開，實施時段及人流控制措施，每位進入圖書館的市民需要戴上口罩及量度體溫。得悉圖書館重開，鄧太帶同7歲兒子到香港中央圖書館借閱圖書，她表示兒子十分喜歡閱讀，家中圖書已被反覆翻閱，「但今次比起3月中嗰次短暫開放，明顯多人咗好多。」

不但人多增加感染風險，圖書本身亦然。3月中，7間公共圖書館曾短暫開放，東網記者到其中3間抽取兒童圖書樣本，交由研究員檢測共9本圖書封面的含菌量。3間圖書館包括屯門公共圖書館、香港中央圖書館及九龍公共圖書館。樣本按書籍被借閱頻率分成3類，第1類是新書，從未被人借閱；第2類是1個月內至少被借閱1次；第3類則屬擺放在書架上，過去1年未有借閱紀錄。

結果發現全部樣本含菌量高，均含有大腸桿菌、金黃葡萄球菌、鏈球菌等；而借閱頻率愈高的圖書，封面含菌量愈高。其中以九龍公共圖書館1本1個月內至少被借閱1次的兒童圖書含菌量最高，每毫升細菌菌落數目（CFU/ml）達703萬個，比早前香港兒童健康基金測試家用坐廁板的20萬個CFU，高出逾34倍。

部分圖書館近年增設紫外線圖書除菌機，屯門公共圖書館為其中1間，記者把1本兒童圖書放入除菌機消毒後，再抽取樣本化驗，發現殘餘252萬個CFU，較廁板含菌量高出11倍。然而，記者以普通酒精濕紙巾消毒圖書，樣本只殘餘142萬個CFU，較前者少40%。

香港高等教育科技學院兼職講師（科學）梁浩文博士表示，借閱頻率愈高的圖書含菌量愈多，由於每次借閱都會增加額外細菌，加上天氣潮濕，圖書館不夠通風，亦有利細菌繁殖。梁指即使利用除菌機消毒圖書，但當紫外線能量不夠高或穿透力不足，都可能無法殺菌。

「啲圖書係人都摸過，同銀紙一樣咁污糟！」家庭醫生關嘉美坦言，疫情期間前往圖書館並不明智，一旦有人在閱讀圖書期間咳嗽或打噴嚏，細菌或病毒可依附書本上，下一位借閱者便有可能沾上，加上部分細菌可停留在書上數天，增加傳播風險。她以當初爆發疫情的北角佛堂為例，指經書表面亦被驗出對新冠肺炎病毒呈陽性，病毒同樣會經書本傳播，故接觸後需徹底清潔雙手。

康文署回覆指，閉館期間，職員有繼續在館內保持清潔及消毒館內設施，確保通風系統運作正常，同時用稀釋漂白水清潔所有歸還圖書館資料的表面，再擺放一段時間後才安排上架；圖書有嚴重污漬而未能清潔及不適合繼續借閱則安排注銷。該署又指，現有20部除菌機，每部平均需費約4萬港元，並因應疫情，盡快於本年內在其餘固定圖書館設置。

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