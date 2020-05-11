東方民調：學者斥港府淪炒賣口罩幫兇

港府由籌備可重用口罩到宣布派發，均無向市民交代，因透明度不足惹來質疑。

港府在疫情緩和之時才向市民派發可重用口罩，由籌備以至宣布派發口罩過程更因透明度不足惹來種種疑雲，更要「擠牙膏」式交代，打擊市民使用可重用口罩的信心。有學者及議員均批評港府派口罩措施做得太遲，沒有急市民所急，在當初一罩難求情況下更淪為「口罩荒」的幫兇。

香港幾乎是全球最早出現口罩荒地區之一，農曆新年後最嚴峻，一罩難求下一盒口罩曾炒至五百元；每當有口罩開售便有大批市民通宵排隊，更有基層家庭一個外科口罩重用一個月的慘況。

至於鄰近地區，澳門早已實施「一日一口罩」，台灣政府三個月前已在市面徵收口罩，以防口罩荒，目前全台每日生產近二千萬個口罩，足以應付日常所需，亦可作為戰略儲備物資，應對日後可能出現的疫症。新加坡在二月一日起向全國每戶免費派發外科口罩，當時當地僅十宗新冠肺炎輸入個案，病毒尚未在社區擴散。

台灣、澳門及新加坡全民有口罩之際，港府聲稱會努力全球搜羅口罩，結果採購失敗，更反智地要求高官不戴口罩，與防疫背道而馳。近日香港疫情放緩，港府卻突然宣布「全民派口罩」，消息一出旋即惹來極大回響，批評港府在口罩供應緊張過後才有措施，意義不大。

港府由籌備到生產，以至宣布派發可重用口罩，透明度亦不足，創新及科技局「自爆」， 原來港府早於一月尾已籌劃生產可重用口罩，二月物色材料，三月起量產，均沒有向市民交代。

港府一度又拒絕披露可重用口罩生產商，過程又沒有招標，更引起各方揣測，被質疑涉利益輸送，黑箱作業，直至被揭發後才一一交代。同時，港府介紹可重用口罩時，因沒有交代改良過程，又惹來貨不對辦疑雲，被質疑口罩無加入當局聲稱獲得專利及獎項的「弱磁場防污染」技術，種種甩漏令市民信心大減。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強批評港府太遲派口罩，變相淪為加劇「口罩荒」幫兇，若港府一月底已公布相關計劃，市民自然心裏有數，不會盲搶口罩，令口罩價格愈炒愈高。身兼醫生的議員郭家麒則批評港府在最水深火熱之時，沒有急市民所急，港府在疫情受控之際才派口罩，做法虛偽。