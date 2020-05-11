東方民調：派口罩姍姍來遲　密冚交易又拖拉

新冠肺炎襲港逾三個月，逾千人確診，港人經歷通宵排隊搶購口罩、捱貴口罩的日子，鄰近地區及國家早於疫情初期已實施配給及免費派發口罩，現時香港疫情漸見緩和，港府才全民派口罩。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府辦事不力，早有定心丸不懂派，現時派口罩是姍姍來遲，難挽回民心，冇靈魂政府又因政治敏感度及透明度不足，引發連串問題再惹民怨，受訪者無奈指市民靠港府防疫「就死得」。

港人抗疫百日之際，港府突然公布「全民派口罩」詳情，斥資八億元資助香港紡織及成衣研發中心生產可重用六十次的「銅芯抗疫口罩」。七百多萬名市民可上網登記領取可重用口罩，由郵差以掛號方式派送，外傭及海外港人亦受惠。此外，港府又會向市民派發首批三千萬個外科口罩。被問到港府在疫情放緩才派口罩是否太遲，特首林鄭月娥死撐在疫情開始時，口罩供應非常緊張，並不存在政府不與社會共享，又指當時須保留最大實力保證前線醫護人員優先有口罩。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問五百五十三名十八歲或以上市民，結果顯示，對於香港疫情緩和，市面口罩供應趨穩定，港府才全民派口罩，四成七受訪者直斥太遲，應疫情初期推出；兩成九直指惹民怨，難挽回民心。

港府籌備可重用口罩到生產階段，均無向市民交代，三成七受訪者批評錯失穩定市場機會；三成三揶揄港府早有定心丸不懂派；近一成直指加劇市民口罩荒恐慌。

港府一度拒絕披露口罩生產商身份，引起多方質疑才交代，三成一受訪者斥政治敏感度不足；兩成九直指，令人感到涉黑箱作業；一成一批評透明度低才引起混亂。

鄰近地區及國家三個多月前已配給或派口罩，港府當時採購失敗要求高官不戴口罩，兩成九轟廢港府辦事不力；兩成斥冇靈魂政府慢十拍；一成五批評與防疫背道而馳。

疫情期間，港府由封關、關閉娛樂場所，以至派錢、派口罩均拖拉，兩成六受訪者批評官僚，措施見步行步；另兩成六斥後知後覺反應慢；兩成三不滿措施要不停補漏。對於港府的衞生防疫工作表現，三成六受訪者批評抗疫不力；三成一坦言市民靠港府就死得。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府全民派口罩來得太遲，認為應在疫情初期推出，又因資訊不足，惹來各種揣測及混亂，坦言無能政府未能有效協助市民抗疫。