飲食界疫情下自救　網上平台售優惠券　

新冠肺炎疫情持續多時，不少市民留家避疫，重創飲食業生意，部分甚至面臨倒閉。超過二百間中小型餐飲食肆組成「救救飲食業大聯盟」，並向約六百間餐廳發出問卷，發現近九成受訪者指政府及業主的支援措施不足以應付疫情帶來的影響。聯盟發起「二〇二〇大時代大特賣」餐飲業自救計劃，即日起於網上平台以高達五折優惠發售有效期三個月的現金電子禮券，以助食肆增強流動資金。

聯盟上月向近六百間餐廳發出問卷調查，結果顯示受訪業界的營業額較去年同期平均大跌五至八成，超過五成指租金佔營業額的比例攀升至三成以上。另外，近九成受訪商戶指政府及業主的支援措施不足以應付疫情帶來的影響。

都爹利會館聯合創辦人羅揚傑指出，過去數月疫情嚴峻，加上本港去年六月爆發社會運動，業界至今「捱咗十個月」，遭受史無前例的打擊。政府早前雖兩度推出紓困措施，惟「到時唔知收唔收到錢」，業界現時仍需繳付昂貴租金，又要「找返欠下供應商嘅錢」，不少食肆出現現金流不足的情況。羅又指，以往租金平均佔飲食業營業額約一成半，形容比例攀升至三成屬危險水平。

酒店東主樂君平表示，其酒店以往有近三百人光顧早餐，惟受疫情影響，近期僅剩約廿名顧客，生意額大跌九成，每月約蝕卅萬。他又指，業主曾於本年二至四月減租一半，惟本月起取消租金減免，收入不足以支付租金及員工薪酬，冀業主多作支援。