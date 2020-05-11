幼嬰避炎遲打針失抗體　衞署籲父母速帶B接種　

初生嬰兒的健康是父母眼中的頭等大事，由初生至小六期間按時接種疫苗是保護兒童健康的第一道防線，惟受新冠肺炎疫情影響，不少父母因擔心子女受感染，寧願延期接種疫苗亦不願攜子女到母嬰健康院。衞生署表示，母嬰健康院今年一月至四月的注射疫苗劑數按年跌一成七，呼籲父母盡快帶未有如期接種疫苗的子女補種疫苗，以免其身體對幼兒常見疾病缺乏抗體，變相增加子女感染其他疾病的風險。

破傷風、百日咳、德國麻疹等是幼兒最容易感染的疾病之一，故接種相關疾病的疫苗對幼兒尤其重要。由於擔心子女健康，家長以往普遍會按時帶子女到母嬰健康院打針，但今年新冠肺炎來襲，不少家長憂慮免疫力較弱的兒童外出會大增感染風險，索性留家避「炎」，令衞生署今年一月至四月的注射疫苗劑數僅得十三萬六千劑，較去年同期的十六萬四千劑，按年跌一成七。

衞生署首席醫生(家庭健康服務)盧艷莊形容情況令人「有啲擔心」，強調幼兒在未有接種疫苗期間，體內不會對相關疾病存有抗體，增加患上常見疾病的風險。她說，母嬰健康院已就疫情實施加強感染控制措施，包括要求到訪人士戴口罩、填寫旅遊史及病徵申報表，進入前亦要量體溫，並已減少到訪者人流，呼籲家長盡快攜逾時打疫苗的兒童到訪母嬰健康院補打疫苗。

不過，由於年紀太小的兒童戴口罩可能會導致呼吸不順，幼兒亦可能會用手觸碰及舔口罩，增加感染風險，故衞生署不建議兩歲以下的兒童戴口罩，如要攜幼兒外出，可以如何減少感染風險？盧指，家長如感憂慮，可在嬰兒車上加裝用作遮雨的布簾，但要注意車內的空氣流通；或讓兒童戴上有透明膠遮蓋面部的防護帽。

陪同一歲半兒子打針的李太表示，由於擔心疫情，盡量避免出門，故延遲一至兩星期才帶兒子接種疫苗，她坦言，如像三、四月般每日新增數十宗個案，「肯定考慮唔去打針，醫生催先打。」帶一個月大女嬰打針的莊先生則指，母嬰健康院已採取嚴格的防感染措施，加上接種疫苗是為了女兒著想，認為有必要定期打針。