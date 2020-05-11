內地仍有省市爆疫　許樹昌倡點對點免檢疫受控地區

新冠肺炎疫情放緩，港府擬於月內放寬粤港澳三地的出入境限制，容許符合特定跨境目的及通過新冠病毒測試的人士，在出入境時豁免強制檢疫。不同的傳染病專家均認為若三地的疫情受控，調整跨境檢疫措施的做法合適。政府抗疫督導委員會專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若三地在28日內沒有本地個案可考慮豁免跨境檢疫，但國內仍有省市爆疫，建議先對疫情受控的省市開放。

許樹昌表示，在放寬三地的出入境限制之前，應先確保三地均長時間沒有社區爆發個案，才可將風險減至最低。他指國內仍有省市不時有零星個案，例如黑龍江及湖北，建議進行「點對點」的地區豁免限制，先向疫情受控的省市放寬出入境檢疫。他又說，港府未有就此事與專家小組商討，暫未知有關措施詳情，但若符合豁免的人數眾多，估計對病毒檢測的需要或大增，可能需依靠私家診所或醫院提供相關服務。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，目前來往內地及香港的人士要分別在兩地均進行14日強制檢疫，他認為是沒有必要及費時失事，粵港澳三地是時候檢視現行的檢疫安排。他又說，本港復課後，如果要為2萬多名跨境學童反覆檢疫，亦不可行，認為若中港兩地的疫情沒有大反彈，容許跨境學童豁免檢疫是安全的做法，又建議港府可參考內地使用健康碼取代檢疫。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，即使出入境人士通過病毒測試亦非百分百安全，因為潛伏期有長有短，他指關鍵是要視乎放寬豁免限制後，會否大量增加出入境人次，若人數太多，感染風險會提高。他又指目前吉林省部分城市疫情仍未受控，認為暫不應對這類地區放寬豁免檢疫，建議可分階段進行，例如先向澳門或廣東省放寬做法，但期間三地要有緊密的監測系統，一旦疫情有變化可實時互相通報，適時調整出入境限制。