工務小組通過沙中線百億元超支撥款　議員轟港鐵詐騙公帑

沙中線工程項目醜聞不斷，除安全存疑外亦超支逾百億港元。立法會工務小組委員會在今早(11日)的會議上，在18票贊成、12票反對下，通過兩項與沙中線有關的工程撥款，分別涉款逾86.9億港元和逾13.6億港元，並將交付財務委員會審議並分開表決。

對於議員批評政府重置警官會所，運輸及房屋局局長陳帆表示，在2012年申請沙中線工程撥款時，已提出需要拆卸警官會所並會於原址重置，而且亦有需要警察遊樂會作優化工程，以補償拆卸警官會所的設施。他重申在獲撥款後，受影響的警察設施內容並無改變，亦不涉及額外開支，與今次申請提高核准預算無關。

議員田北辰提到，港鐵屯馬線原定於明年底通車，關注通車時間能否提前至明年第三季。議員許智峯指，政府每次任由港鐵工程超支，多年來以「賴地硬」為由欺騙市民，更形容沙中線工程是國際醜聞，直斥港鐵是「技術性詐騙公帑」、當立法會是「特快批核」。

有關屯馬線通車方面，陳帆則表示會盡最大努力盡早通車；港鐵行政總裁金澤培則表示，一定會盡快開通，如快得到的話一定會快，又指會在通車前進行系統檢視和試車。

另外議員譚文豪曾在立法會工務小組委員會上提出中止待續，最後以12票贊成、18票反對下遭否決。