86間社福機構「守財」無善用撥款　歸還政府逾3000萬

香港現時有160多間社福機構接受社會福利署整筆撥款資助，職工盟社會福利機構員工會翻查多間機構2018/19年度的周年財務報告，發現有86間機構將撥款累積至25%以上，超出社署規定上限，令撥款「只儲不用」，當中31間更因「多得滯」須將超額儲備歸還政府，金額高達3375萬港元，令撥款沒法用得其所，其餘機構則獲社署批准設立寄存戶口制度，容許儲備多於25%而毋須交還。工會促請社署加強監管，訂立機制處理長期要退還儲備的機構，包括設立罰款等。

工會又發現，有8間機構的整筆撥款出現零累積儲備，當中3間更連續最少4年零累積儲備，令機構須自行承擔花光撥款後的其他開支。該會總幹事曾紀南擔心，在新冠肺炎疫情下，機構暫停服務會影響收入，在零撥款儲備下或會出現財困危機，如出現元朗大會堂「翻版」，一度要求員工減薪支持機構營運。

工會指出，現行機制下社福機構毋須公布寄存戶口內的儲備水平，質疑此舉令機構可不斷將撥款儲起，而不用在服務或員工上，建議社署取消寄存戶口制度，嚴格規管社福機構的儲備水平不能高於25%，￼並訂立清晰機制處理長期0儲備及須退還儲備的機構。工會理事長邱智恆認為，社署要求機構將公帑用得其所，但有機構如同「守財奴」未有善用。