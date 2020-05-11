將軍澳單車館重開　乒乓波友即租場切磋

新冠肺炎疫情稍緩，政府陸續重開多個運動場康體設施，今早(11日)在將軍澳運動場外雖仍有多個出口封閉，但進出室外跑步徑時毋須量度體溫，該處有放置指示牌報告場內人數，而入場人數上限為100人。另外，室內運動場的乒乓球室亦有開放予市民使用。

將軍澳單車館同樣重開，其中單車訓練場正被香港代表隊使用，而中間的羽毛球場未有開放。另場內設有2間乒乓球室，原本一室設有3張乒乓球桌，但因應1.5米距離未有開放中間的乒乓球桌，每張桌大約有4人，另有人在旁觀看，但維持最多6人，未有超過禁聚令上限的8人。至於兒童遊樂場、健身室仍維持關閉，場內的飲水機亦被封。

有前往單車館的林先生與朋友指，重開運動場十分興奮，「我哋打波打到上癮，好掛住個場」。他指自己為乒乓球愛好者，以往一星期至少打2至3次，會自備水樽，不需要使用場內水機。熱愛跑步的雷女士認為，其實兩周前本地確診個案平穩後已經可以重開室外設施，「室外場地其實都好空曠，做開運動嘅人都會識自己保持距離」。

康文署今日重開已開放收費場地包括運動場、體育館、壁球場、網球場等場地的更衣室及沐浴設施，但只開放相隔的沖身間或淋浴花灑頭。大部分公眾泳池、舞蹈室/活動室、健身室、運動攀登設施等則會在本月21日重開。