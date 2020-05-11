電動巴士發展陷困局　議員批未有確切時間表

香港空氣污染問題嚴重，電動車可減少碳排放，有助推動環保。立法會環境事務委員會今日(11日)討論研究電動車發展相關事宜，有議員批評政府未有積極使用電動車，政府購買電動車作官員車輛的比例亦偏低。另有議員指出電動巴士發展陷入困局，既未能提供足夠充電場所，技術上亦未能配合。

議員葛珮帆指出電動公共交通未見出路，暫未見到當局訂立推動時間表，以及如何徹底落實電動雙層巴士。她質疑目前技術既未有突破，充電場所亦未有合適選址，全面使用電動巴士「得個等字」。

議員陳淑莊指政府各部門過去3年採購電動車的情況不理想，2017及2018年僅各買入7部，去年則買入9部，佔全新購買車輛只有0.8%。而所有局長及司長中，只有環境局局長1位使用電動車。她批評政府官員未有身體力行支持推動電動車。她續指，政府各部門車輛，以電動私家車計算，只佔政府車隊2.2%，故從各方面可見政府在採購政策上未見十分著緊。

環境局副局長謝展寰回應指政府會再次商討有關官員使用電動車的問題。至於電動雙層巴士，他坦言試行效果未如預期理想，香港斜坡較多，與外國較多平地不一，電池效能未如預期，有機會在路途「跪低」。而且發現大規模使用電動巴士時，若參考深圳例子，充電場所用地需要有足球場般大。而香港地少，或要採用高速充電，而首要是尋找適合香港的巴士型號。

他稱按照以往經驗，過去無論在電動車充電及電池方面均見急速成長，相信技術未來數年會出現重大突破。他續指，正與車廠商討為香港設計獨有的車輛，互相配合技術，再大規模引進。