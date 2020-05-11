多人涉藏扳手索帶搬水馬阻路被控　最年輕15歲

去年11月理大發生連日衝突，多人涉嫌在期間犯案，先後被起訴。

去年11月理工大學的衝突中，大批示威者被捕，其中3男1女分別被控適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用及在公眾地方造成阻礙罪，今日（11日）在九龍城法院分3案提訊。全部被告俱暫時毋須答辯，裁判官應控方要求，把案押後至6月及9月再訊，期間被告均獲准保釋，俱須守宵禁令。

其中一案涉及2人，同為20歲的男被告張文皓，報稱是學生；女被告楊芷茵，報稱是售貨員。張被控於2019年11月13日，在紅磡土瓜灣遊樂場內近兒童遊樂區管有8把六角匙。楊被控同日無合法權限或解釋，將水馬放在東九龍走廊近新山道之馬路上。案件押後至6月23日再訊。

此外，19歲被告鍾家軒，報稱學生，被控於2019年11月18日，在尖沙咀康莊道近漆咸道南交界行人隧道KS30出口，管有一支銀色扭力扳手及一支銀色六角匙扳手。

最後，25歲被告溫俊林，報稱任職油漆工人，被控於2019年11月17日，在紅磡加士居道近香港女童軍總會外管有2條膠索帶。上述兩案均押後至9月7日再訊。

另外，據了解，一名年僅15歲女童，因在去年11月18日，在理工大學對開管有一包索帶，今在九龍城法院少年法庭提訊。據悉她暫毋須答辯，法庭將案件押後至9月18日再訊，讓警方進一步調查，期間准她保釋。