工務小組通過洪水橋新發展區前期撥款　議員倡多建公屋

工務小組通過洪水橋新發展區的前期、第一和第二階段工程的撥款。(何天成攝)

立法會工務小組委員會今早(11日)召開會議，審議洪水橋新發展區的前期、第一和第二階段工程，分別涉款逾4.9億港元、逾13.5億港元，及逾3.9億港元。議案最後在12票贊成、11票反對下獲通過，並將交付財務委員會上審議和分開表決。

議員石禮謙批評，政府仍以70、80年代的思維去看新發展區，認為過去政府未有設社會設施，而現時經濟發展在變動，加上新冠肺炎疫情影響，政府應要趁這個時間，就人口政策、工業政策方面推出新思維，並在利用洪水橋用地發展時要有前瞻性，興建更多公屋和社會設施。

議員朱凱廸指，政府僅透過發展局和運輸及房屋局官員去思考城市擴充是很落伍，認為在20、30年前港府可先不思考政治問題，但現時香港出現經濟矛盾，認為並非興建新發展區就可令年輕人認為有發展出路，甚至令人心復歸、社會和諧。

發展局常任秘書長甯漢豪指，洪水橋新發展區土地有441公頃，公共設施佔86公頃，又指新發展區受影響的200多公頃作業中，物流業佔65公頃、建造業佔42公頃、港口後勤則有39公頃，並要求於未來的市場研究工作中要與業界多溝通，再向政府提供意見，讓多層工業大廈能落地，照顧相關作業者。