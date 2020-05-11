網民熱話：西貢泊車自炒技不如人？一張照片內含真相

識揸車唔識泊車？有網民近日就在西貢目睹一場因泊車引發的意外，一架私家車泊入「L位」錶位時，撞及旁邊另一架私家車車身，不過當網民看過照片後，認為真正罪魁禍首，卻是第三輛車。

現場是西貢普通道停車場，網民YC Ma昨日(10號)將照片上載Facebook群組「‎馬路的事討論區」，更以「未到0000都係紅日」為題。照片可見，一架銀色私家車泊入錶位時，打側撞及左邊一架黑色私家車的車身，明顯是入位時失誤引發意外，事主事後再補充，當時銀車慢慢駛入泊位，但黑車等不及，突然攝位，期間銀車司機疑「冇睇鏡」情況下，撞及對方。

不過網民認為銀車司機技不如人並非事件元兇，反而是其右邊停泊的另一架黑車泊車「泊過界」才是罪魁禍首。「隔離個車主泊到咁肉酸先係重點喎，小學生過晒界」，不過亦有人搞笑稱，一張照片可看過不同司機的錯處，「咁大個位，咁細架車都搞到咁」、「依張圖係咪玩找出錯處，究竟圖中出現咗幾多個錯處？」

網民有話說

Samson Au：100%自己技術失誤，你理得人哋點泊，泊得衰你就要撞人，呢啲咩邏輯？

Vin Ng；一個泊得衰，一個手車x

Kam Cheung Lam：撞埋右邊個部就完美

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