22直資校「疫市」申加學費　35校新學年凍費

新冠肺炎下百業蕭條，不少家長收入大減，多間直資學校宣布凍結新學年學費，以減輕家長負擔。根據教育局資料，截至本月5日，該局共收到22份調整學費的申請和35份不調整學費的通知書。

根據東網記者翻查多間直資學校的學費資料，發現多間受家長歡迎的學校亦將在新學年凍結中一學費，當中包括拔萃男書院、協恩中學、英華書院，以及基督教香港信義會心誠中學等。

另外，多間學校計劃在新學年加學費。基督教中國佈道會聖道迦南書院的學費由本學年的23200港元，加至26000元，加幅為12%；保良局羅氏基金中學本學年學費為19000港元，並在校網指，若在2020/2021年度加學費，升幅約10%。福建中學本學年的學費為20280港元，新學年加6%至21500港元。

教育局又指，會按既定程序處理有關申請，以期在新學年開始前完成申請的審批程序及通知學校有關結果。擬於新學年調整學費的直資學校，須就加費諮詢家長，包括向家長解釋加費的原因，以及回應家長對增加學費的意見和關注。

當局又指遞交加費申請時，直資學校必須提交財政預算和充分理據。在審批過程中，局方會小心檢視學校提交的財政預算和調整學費的理據，亦會確定學校已進行所需的諮詢工作，並按規定把不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免／獎學金用途，確保學生的學習不會因家庭經濟困難而受影響。

直資學校議會副主席招祥麒表示，不少校長稱新學年將會凍結學費，相信原因與疫情有關，不少家長的經濟狀況受疫情影響而大受打擊。