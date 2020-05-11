內會議員混戰　尹兆堅遭批踭擬私人檢控追究

立法會內務委員會(內會)自去年10月起停擺逾半年，上周五(8日)召開第17次會議仍未選出正、副主席，下午召開特別會議時，建制泛民兩陣營持續衝突，期間議員尹兆堅聲稱脊椎受傷，需送院。尹兆堅今(11日)表示，於上周五內會混亂期間，被其他議員推撞倒地，令其腰部舊患和胸口受傷，正考慮以私人檢控追究。

尹點名指，當日其胸口遭進出口界議員黃定光和獨立建制派議員何君堯「批踭」，他稱黃定光事後曾謂「我㬹頭好硬㗎細佬」，證明黃的行為是蓄意。尹表示，現時腰部椎間盤遭壓扁，雖然站立沒有問題，但彎腰時會痛，故需要戴腰封。他又指，今日會照X光，傍晚會到警署落口供，於明日(12日)會約見脊骨神經科醫生，會考慮以私人檢控作出追究。

至於民主黨議員鄺俊宇於昨晚(10日)被警方以涉「公眾地方行為不檢」罪，帶返紅磡警署扣查，其黨友黃碧雲就事件表示，昨晚於旺角未見鄺有阻止或干擾警方執勤，批評警方濫用暴力。另一黨友尹兆堅亦指，鄺現在頸部受傷和有發燒，但身體沒有大礙，亦不相信他會向警方擲水樽。