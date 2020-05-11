疑阻警截查途人　中年清潔工遭制服起訴

中年清潔工被指在去年8月全港「三罷」當晚，涉嫌阻擋警員截查途人，他否認一項阻差辦公罪，案件今日（11日）在九龍城法院開審。案中疑被阻的警員供稱，當日被告突然擋在他身前，幾乎「心口貼心口」，不但跟着他移動，更疑似向被截查者大叫「走呀」，而被截查者最終逃離。

現年50歲被告何永隆，被控於2019年8月5日，在深水埗欽州街與長沙灣道交界，故意阻礙警長馮耀彤執行職務。

警長馮耀彤作供指，當晚11時許，現場一帶有人非法集結，警方築起防線。期間一名年約15歲的男子走向他，沿路以粗口指罵，他認為對方形迹可疑，於是上前要求他出示身份證，對方後退。

此時戴眼鏡、穿拖鞋的被告突然出現，他沒有戴口罩或眼罩，伸開雙手擋在他正前方，馮形容被告跟他「一個身位都無，差唔多心口貼心口」，馮向左右移動試圖前進，但被告一直跟隨他郁動，期間被告曾叫道「走呀，走呀」。

馮承認忘記被告說話時頭部所朝方向，但認為他是想向該15歲男子說話，男子其後亦轉身往太子方向跑走。馮再次要求被告離開，但他充耳不聞，馮於是把他帶入防線，其時被告情緒激動大嗌，又嘗試掙脫，約兩分鐘後被告在防線內遭多名警員制服拘捕。