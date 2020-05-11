海洋公園瀕臨破產倒閉　政府撥逾54億元救亡

政府開立一筆為數逾54億港元的新承擔額，以向海洋公園提供撥款。

政府年初建議應海洋公園要求，撥款106.4億港元資助公園新發展計劃，受到疫情影響，政府重新審視公帑分配。商務及經濟發展局局長邱騰華今日(11日)表示，政府將開立一筆54.25億港元提供予海洋公園，資助公園營運1年、償還海洋公園的商業貸款，及清繳完成海洋公園大樹灣發展項目所需的費用，有關議案將在周五(15日)提交立法會財務委員會審議，希望盡快獲得通過。

邱指，不論公園會否重開，如果沒有任何新資金支持，預計於今年6月破產。政府建議向公園撥款中的30億港元會用於償還商業貸款，延遲政府的還款，及繼續目前營運。邱指公園需要重新審視未來定位，政府與公園希望6個月內定出新方向，原有定位及優勢可以保留，但部分原來角色或發定要求外要加入不同元素，並成立檢討小組審視。

邱指，海洋公園是首次向政府貸款，今時情況與1月申請百億港元撥款時不同，巿民及立法會議員均不欲海洋公園倒閉，首要是幫助公園解除現金流壓力及可以繼續營運。

海洋公園董事局主席孔令成表示，如果未能獲得有關款項，公園將會在今年6月倒閉，意味將失去在過去數十年來為無數香港人帶來裨益，及約2000個全職職位。

新資營運由今年7月1日至2021年6月30日，用作償還海洋公園的商業貸款，以及清繳完成 海洋公園大樹灣發展項目所需的費用。