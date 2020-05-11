續發新股　臨時接管人申撤換星美文化董事局

英皇證券（香港）有限公司去年初入稟高院，向星美投資（香港）有限公司、星美控股集團有限公司及覃輝，追討根據2016年簽訂的孖展合約及擔保合約，所借出的欠款連利息逾3億港元。高院原訟庭今年1月批准英皇申請，為兩被告公司及覃輝用作抵押的近8.3億萬股星美文化旅遊集團控股有限公司（「星美文化」）股份，委任臨時接管人。兩名臨時接管人今天（11日）向原訟庭申請，要求頒令撤換星美文化的董事局。法官聽取代表接管人的大律師陳詞後，決定押後判決。

今天星美文化並無派律師出庭。而英皇證券的大律師就表示支持接管人的申請，但就不另作陳詞。接管人一方表示，同意法庭只會在情況極其特殊、以及有絕對需要的時候，才會插手干預一間上市公司的管理層安排。

接管人的大律師續指，星美投資及星美控股是用星美文化的股份，作為孖展合約的抵押，抵押合約表明，英皇有權委任董事進入星美文化。但星美文化現時的管理層，對接管人的查詢等完全置若罔聞。

而另一方面，星美文化向其他股東無償發行新股的行動仍然繼續。英皇所持的股份原本佔全公司超過60%，現在跌至僅超50%。為保護英皇證券的利益，大律師認為法庭已有足夠理據去撤換董事。