涉強吻擁抱前女同事　美容男醫生脫非禮罪

醫學美容男醫生為光顧他的前女同事打美容針後，涉嫌強吻、扶腰、擁抱她。涉案男醫生否認一項非禮罪，經審訊後，今(21日)在西九龍法院被裁定罪名不成立。裁判官指，事主的證供有很多不合理之處，如事主曾在與被告的WhatsApp對話中使用愛心形狀表情符號及答應與被告晚膳等，質疑二人的關係並不如事主所指，只屬顧客和醫生的關係，故不能斷定事主是否同意被告對她作出親密行為。

控罪指，被告劉宏德(56歲)於去年4月3日，在旺角朗豪坊的「美一醫學美容」內非禮現年30歲的女子X。

裁判官分析證供指，X能清晰地憶述當天被告的舉動，盤問下沒有動搖，強調自己雖有注射含麻醉藥成分的美容針，但她意志清醒，仍保有觸覺，故能感受被告曾親吻她。

惟裁判官認為X所述的情節證供有多處不合理，如被告用鼻尖碰X的鼻尖時，X沒有即場向女助手投訴。及後被告趁女助手離開美容房親吻X，之後X卻仍讓被告繼續替她按摩，更連聲答應跟被告一同晚膳。

裁判官亦指從美容院的閉路電視紀錄，X離開美容院時的舉止行為不似是受驚，故認為X所憶述的事情雖然曾發生，但在X是否同意被告的作為上存有疑點，故裁定被告的非禮罪罪名不成立。