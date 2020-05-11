2越南假難民做黑工被捕　各判囚15月

假難民來港違法打工！入境處於5月7日展開「曙光行動」，在深水埗一間餐廳內拘捕兩名做黑工的越南籍男子，年齡分別是27歲及54歲。該2名持「行街紙」的越南籍非法勞工於5月9日在粉嶺裁判法院認罪，各被判囚15個月。另外，1名涉嫌聘用該兩名非法勞工的僱主亦被捕，有關案件仍在調查中。

入境處調查人員發現，該2名越漢事發時從事廚務工作，在檢查身分證明文件期間，他們出示了由入境處簽發的不允許僱傭工作之擔保書（俗稱「行街紙」），在進一步調查後，發現他們是免遣返聲請人士。

被捕的2名越漢前日（9日）在粉嶺裁判法院提訊，被控在香港非法入境後，未得入境處處長授權而留在香港，或受遣送離境令或遞解離境令規限，接受僱傭工作。他們承認控罪；其中1人亦被控使用偽造香港身份證及一項使用虛假文書，而另1人亦被控使用虛假文書，所有刑期同期執行，各被判監禁15個月。

入境處發言人表示，根據《入境條例》，非法入境者或受遣送離境令或遞解離境令規限的人不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。