荔枝角收押所男犯圖自殺獲救　赤柱監獄男犯施襲遭制止

懲教署人員今日（11日）在荔枝角收押所制止一名男性在囚人士企圖上吊自殺；另外同日在赤柱監獄，懲教人員則制止一名男性在囚人士襲擊另一名男性在囚人士，襲擊事件已轉交警方調查。

企圖自殺事件發生於凌晨3時57分，荔枝角收押所的懲教人員發現一名34歲在囚人士於囚室內，用尿袋的導管繫於鐵柵企圖上吊，立即召喚支援到場，並將對方救下來。該人當時清醒，經院所醫院檢查及診治後，轉送往公立醫院作進一步治理，部門的臨床心理學家會跟進有關個案。

該名在囚人士於2018年4月因縱火罪而被還押。懲教署發言人表示，署方一直採取一切可行措施，包括行政安排、改良院所設施、職員培訓及急救護理等，以防止在囚人士自殺或作出自殘行為。

襲擊事則發生在早上約7時4分，一名52歲在囚人士在赤柱監獄運動場內襲擊另一名27歲在囚人士，在場人員見狀立即制止施襲者，並召喚支援人員到場。事件中，受襲者頭部受傷，經院所醫生檢查及治理後，轉送往公立醫院作進一步診治，施襲者沒有受傷。據知，2名在囚人士分別因販運危險藥物罪及謀殺罪而被還押。