澳洲女承認向警察擲磚　法庭明言會判監

一名居港澳洲籍女插畫師對香港警察不滿，去年11月在中環一天橋上向警察擲磚，但沒有擲中任何人，她今（11日）在東區法院承認一項企圖襲警罪，裁判官表明判監是唯一選擇，考慮被告有健康問題，暫准她繼續保釋至5月29日再判刑，期間先索取其背景報告。

32歲被告NUNAN Rebecca Louise，被控於去年11月12日在中環環球大廈至交易廣場之間的行人天橋上，企圖用磚頭襲擊一群正在地面執行職務的警務人員。

案情指，事發晚港島多處地方出現騷亂，當時約50名警員在事發地點執行職務，突然有磚頭從天橋擲下，天橋上兩名警員發現被告有份擲磚，即上前將她截停質問，被告以英文回應：「你們是壞人！殺人犯！」後隨即被捕，當時並無警員被擲中受傷。

辯方求情指，澳洲出生的被告7歲時已隨家人來港定居，為香港永久居民，視香港為家，現要照顧患癌母親，是母親在港唯一親人。而被告自己兩周前剛小產，需要接受一系列跟進檢查，她亦有情緒問題，因愚蠢及衝動犯下本案，已後悔認罪，希望法庭可輕判緩刑或社會服務令。