五一內地旅客暴跌99%　60%人指安全隱憂成卻步主因

今年五一長假期撞上新冠肺炎疫情爆發，內地訪港旅客隨之大減，首2日僅錄得219名內地旅客入境，較去年同期暴跌逾99%。有工會本月初向中港兩地居民發出問卷，發現兩地均有逾60%受訪者認為，影響內地旅客來港的最主要因素，是去年反修例風波所造成的安全隱憂。該政黨認為內地個人遊有助本地經濟復甦，建議港府加強旅遊配套設施、針對學生等群體推出「研學團」等旅遊項目、並聘請持牌導遊擔任旅遊大使等。

工聯會旅遊聯業委員會於本月1至8日，訪問626名香港居民及611名內地居民，發現兩地僅有不足一半受訪者對疫情過後重啟個人遊有信心。兩地同樣有逾60%受訪者認為，影響內地遊客來港最主要因素是「反中」情緒造成的安全隱患。

該會主席梁芳遠指出，本港勞工市場在疫情及黑暴夾擊下飽受摧殘，旅遊業界情況則更為惡劣，形容剛過去的五一長假期慘成「黑炭周」。她又指，根據2003年沙士經驗，國內推出個人遊計劃，帶動旅遊、零售及飲食等行業生意，反映個人遊有助本港經濟。

梁指出，雖然疫情未止，但港府應未雨綢繆，改善本港旅遊業配套，以便疫情過後吸引內地遊客到港，加快香港經濟復甦。她又指，留意到不少內地人士因去年社會事件感到傷心，認為港府應聘請持牌導遊擔任旅遊大使，不但可為失業港人提供工作機會，亦能修復與內地之間的關係。

工聯會會長吳秋北指出，未來除會向港府提出上述建議，亦會向內地政府提出建議，包括局部開放個人遊、對單日到港人次設置上限、並積極配合香港旅遊整體規劃，組織不同人士訪港交流。