學者倡有條件撥款海洋公園　要有自救方案不能攤大手板攞錢

海洋公園財困，政府建議撥款逾54億港元給公園救亡。不過，香港中文大學商學院客座教授冼日明表示，海洋公園償還30億港元貸款後，只剩約逾20億港元，故撥款只能為公園續命1年，無助解決公園根本性存在的問題。他指，若要撥款給海洋公園必須要附加條件，公園必需提出自救方法，例如如何增加收入、改善營運成本等，「唔可以每次出現問題，就只係攤大手板問政府攞錢！畀得一次，未必畀到第二次。」

冼又指，撥款給海洋公園與否，另一取決考慮是政府及巿民的看法；公園對巿民有何意義，是否將之視作「香港人的公園」而一定要救？

冼表示，海洋公園的收益8成來自入場人流，特別是內地客，然而內地巿場短期內難回復到過往的客量水平，因有太多未知之數，故對公園前景未敢樂觀。

不過，香港入境團旅行社協會主席吳光偉則認為，海洋公園是香港旅遊點的地標之一，評價極高，若公園倒閉，香港旅遊業亦難救，等同攬炒，無力與鄰近地區如珠海比拚，「旅客都唔會嚟囉！」他指香港旅遊業情況坎坷，希望政府救海洋公園，與此同時，亦救救旅遊業界，簡化防疫抗疫基金申請撥款的程序。