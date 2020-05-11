指政府違無縫交接承諾　石仔嶺安老院友提司法覆核

為配合東北發展計劃，位於古洞的石仔嶺花園會分兩期清拆，第一期工程將於今年6月30日動工，該處3間安老院舍因亦受到影響。一名受第一期清拆影響的安老院院友丘龍生，今(11日)到高院申請司法覆核，指新的服務大樓需於2023年才完成，受第一期清拆影響的150名長者須暫時遷往其他院舍，故要求擱置第一期清拆計劃，並待新大樓落成後才進行無縫交接。

申請人為石仔嶺花園聖芳濟敬老院院友丘龍生(62歲)，答辯人是勞工及福利局局長羅致光，負責東北發展計劃收地、賣地及工程事宜的發展局局長黃偉綸列為相關利益人士。

入稟狀指，整個石仔嶺清拆計劃共影響15間安老院舍900名長者院友。早於2014年時任勞福局局長張建宗曾向傳媒表示，政府將盡力做好該處院舍的無縫交接安排，使該處的院友能直接遷入新大樓。

但現時新服務大樓預計在2023年才落成，丘認為政府無視院友「先安置後清拆」的要求，以及抗疫期間的搬遷困難，強硬地要於6月30日進行第一期工程，並將該些土地納入今年賣地表，供地產商作興建商業樓宇及交通交匯之用，損害院友的權益。

丘指自己是受第一期清拆影響的150人之一，希望法庭下令政府部門履行無縫交接的承諾，冀推翻社署要求他須於6月30日前遷出的決定。丘又指清拆日期迫在眉睫，希望法庭緊急處理並作出臨時命令，以擱置發展局工程部長在6月30日進行第一期清拆工程。

丘於法庭外見記者時稱，據他所知受第一期工程影響的院友，會獲暫時安置於該處未清拆的院舍或先行回家，待新大樓建好後才遷回。但未清拆的院舍根本沒有足夠床位，故預期院友將「逼到沙甸魚咁」，他自己則不想搬離石仔嶺，故希望透過司法覆核令局方擱置第一期清拆計劃。