公園禁歌舞取酬　議員批評罰款額偏低

部分人士在各區公園內表演歌舞而產生的噪音問題備受社會關注。民政事務委員會今(11日)開會討論修訂《遊樂場地規例》，以加強管制康樂及文化事務署轄下公園內的噪音滋擾。政府建議修例，禁止未經批准人士在公園作歌舞表演及收取報酬，並將最高罰款金額增至10000元，監禁期為14日。會上議員普遍支持相關修訂，但有議員直斥公園噪音問題滋擾市民多年仍未解決，認為修訂下的最高罰款額仍然偏低，建議政府考慮「遞進式」罰款，當重覆犯規可加重懲罰，增加阻嚇作用。

議員鄭泳舜指出，屯門公園及土瓜灣海心公園的噪音問題對鄰近居民影響甚大，惟多年來投訴無門，如今終迎來修訂規例的機會，但最高罰款金額卻僅為10000元。他建議當局考慮將屢次犯規者的罰款增加至高過初犯時。另一議員尹兆堅點名批評屯門公園為噪音滋擾的重災區，他擔心目前的修訂未能針對不同的收取報酬形式，例如有人將報酬以電子支付形式交收，以及延後於公園以外的地方獲取報酬等，造成漏洞。委員會主席劉國勳則關注當局會否設下「黑名單」，納入屢勸不改的犯規者，禁止他們進入公園範圍。

民政事務局局長徐英偉承認指，當局過去留意到部分公園內的表演活動「有少少失控」，他認為修訂法例有助加強執法成效，目標得到議員支持後，在今屆立法會會期完結前得以完成有關修訂。徐指出當局擬訂最新的最高罰款額時，已參考其他與噪音滋擾相關的法例，認為10000元已比修訂前的最高罰款額多出五倍，相信能回應社會訴求。至於應對收取報酬形式如電子支付等，徐指執法人員會盡力搜集相關證據，屆時呈上法庭交由法官就不同情況而裁決。徐亦認為不需設立「黑名單」禁人入園，因為上述規例本身已賦予康文署人員權利，在發現有人犯規時將對方驅逐。