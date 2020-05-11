被指遊行期間推跌警員　中大生否認襲警

去年8月25日，有人發起反修例荃葵青遊行，至晚上仍有近百人聚集於荃灣街市街附近。警方展開行動期間，一名大學生涉嫌衝擊警察防線，並把警員推倒在地。該大學生事後被控一項襲警罪，他否認控罪，案件今（11日）在西九龍法庭開審。遇襲警員供稱，他是因被告突然向他手持的盾牌施力才會倒下，而當晚的地面並不濕滑，當時他尾龍骨著地感到痛楚。

控罪指，報稱中文大學學生的21歲被告祝嘉樂，於2019年8月25日在荃灣街市街和眾安街交界襲擊執行職責的警務人員，即警員陳勁翔。

陳勁翔供稱，當晚他到上址執勤，現場有近百人聚集。當警方截查一名女子時，有近30名聚集人士開始靠近警員，故警方組成封鎖線以防止有人阻撓截查。

陳續稱當時被告站在他前方，聯同他人一同衝擊防線。不久，一名警長抓緊被告肩膊，欲將被告拉入封鎖線內作查問，惟被告甩開警長的手，並用左手向陳的盾牌施壓以掙扎脫離，結果導致陳失平衡倒地。

而辯方則以錄影截圖顯示當晚衝突的過程，稱被告只是扶着陳的盾牌近4秒，並非陳所指的近2分鐘。陳同意辯方說法，承認被告只是短暫地扶他盾牌，他解釋自己對時間的敏感度不足，惟堅持被告確實有觸碰其盾牌。聆訊未完明續。