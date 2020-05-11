修例風波：安排年幼學生採訪極不負責　政府籲未成年人勿參與示威

反修例示威活動不止，有市民昨(10日)趁母親節，號召於全港各區商場進行「和你Sing」活動，兩名分別只有12歲及16歲的學生記者，在尖沙咀海港城採訪期間，被質疑身份，遭防暴警帶往尖沙咀警署，2人晚上被口頭警告後獲准離開。政府發言人今(11日)表示對此深表關注，強烈呼籲未成年人士應遠離高風險的示威活動，並應停止參與任何在示威現場的採訪活動。

發言人指警方昨日考慮到兩名未成年人士的安全，故將他們帶返警署，並沒有作出拘捕，隨後聯絡其監護人接回他們，而監護人亦了解他們被帶返警署的原因。發言人又指，未成年人士容易被人影響而以身試法或進行高風險的活動，他們未必知道犯法的嚴重後果，認為家長、學校和老師有責任保障孩子及學生的人身安全及福祉，提醒他們切勿出席或參與近月往往演變成暴力衝突的示威活動，以免前途盡毀。

發言人續指，未成年人士以學生記者身份在示威現場進行採訪，是極為危險的行為，認為一名12、13歲的小朋友實難應付複雜多變的情況；對於有組織安排年幼學生作義務採訪，當局感到十分憂慮，認為是置孩子的安危於不顧，是極度不負責任的行為。