郵政首日派可重用銅芯口罩　工會估計郵差須加班派件

政府今(11日)向全民派發可重用銅芯口罩，並由郵政派遞。香港郵政局員工會主席卓信表示，今日約2000名郵差為此出勤，涉及的派信範圍達1700個信段。他指由於今次口罩掛號郵件帶來的工作量龐大，估計不少郵差今日都要超時工作，務求完成政府的發貨量，「估計今日應該唔OT唔得！」卓又提到每個信段所涉的派件量不一，估計以包含屋苑的信段派件量較多，此類信段最多一日須派約300份掛號件；若負責的郵差「派唔切」，或需請來附近信段的郵差前來幫忙。

卓信表示，今次須處理的口罩掛號郵件數量極多，以其所屬的東九龍郵政局為例，昨日已收到約1萬份須於今日派發的銅芯口罩。而前線郵差每人每日獲分配兩個口罩出勤，亦獲派火酒進行消毒。卓指郵差在炎熱天氣下背上多份郵件進行派遞，經常汗流浹背，「多（郵）件咗，自然辛苦咗」，惟有自攜更多飲用水，補充水分。

卓舉例指，工廠區信段所涉及的派件量，可以只得寥寥數件；惟另一邊廂大型屋苑的信段，可達逾一、二百件，估計負責後者的郵差須加班派件。「以兩分鐘派一件掛號信，每小時最多只派三十件。自己唔OT唔得，仲要搵其他同事派完本身負責的信件，一齊OT前來幫手。」