涉去年7月中西區衝突　反修例首宗暴動案開審

去年7月28日港島中西區爆發大規模警民衝突，遊行人士在前往中聯辦途中與警方對峙，警方及後展開行動拘捕多人，包括經營健身中心的一對夫婦及一名17歲少女，3人否認暴動罪，案件今午(11日)在區院開審，此為反修例事件中首宗審訊的暴動案件，審訊預計需時10天。

3名被告分別是湯偉雄（38歲）和杜依蘭（41歲）夫婦，及女子李宛叡（17歲）。3人同被控於去年7月28日，在德輔道西近西邊街一帶連同其他人參與暴動。

湯氏夫婦另被控在西源里未有以通訊事務管理局批給的牌照，管有一套無線電收發機，2人各被控一項無牌管有無線電訊器具罪。3名被告否認全部控罪。

控方開案陳詞，當日警方只批准公眾人士在遮打花園集會，但大批人士下午3時至5時離開遮打花園，沿干諾道中往西行，朝中聯辦方向前進。警方在西區警署外佈陣，部分示威者穿黑衣、戴頭盔眼罩口罩，手持雨傘及行山杖，有人用揚聲器廣播，有人喧嘩亦有人叫「黑警可恥」等口號。

到晚上有人更作出破壞社會安寧行為，除移除路邊鐵欄，還用雜物在馬路設路障，以及敲打鐵器製造聲響，更用雷射筆射向警員。警方先後展示橙旗及黑旗警告，並於晚上7時發射催淚彈驅散人群。

控方指，暴徒此時沿德輔道西向東後退，有部分人從德輔道西轉入奇靈里，及後再轉入西源里的倔頭路，湯氏夫婦亦是採取上述路線逃跑，而第三被告則在西源里會合湯氏夫婦，之後一同跑向倔頭路的一端。

期間湯用雙手及身體阻擋警員追截兩名女被告，當時兩名女被告嘗試爬鐵絲網離開，但湯氏夫婦最終被捕，李本來已成功爬越鐵絲網，但被警員喝阻，拆返時亦被捕。

被捕時，湯穿黑背心黑褲黑鞋，背包內有防毒面、生理鹽水等及一個無線電收發器；杜穿黑背心黑鞋，其背包亦有行山杖、生理鹽水、口罩及無線電收發器等物品。李亦穿黑衫黑褲，頭戴黃色安全帽，雙手包着保鮮紙，背包內有口罩及伸縮雨傘。控方指，李在受查時承認與湯氏夫婦到西區進行遊行集會。

控方指，案中無證據指證3名被告於暴動時的行為，但要求法庭憑環境證供，包括閉路電視片段、各人的裝飾及裝備，以及3人逃避警方追捕作出定罪的推斷。

控方指3人身處現場鼓勵了他人干犯暴動罪，李的招認確立了她當日參與遊行集會。若法庭未能裁定他們暴動罪成，亦應考慮裁定非法集結的交替控罪罪成。