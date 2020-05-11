海洋公園瀕臨倒閉　市民批政府撥款如「倒錢落海」

海洋公園面臨財困，為挽救海洋公園，港府向立法會財務委員會申請撥款54億港元，以支持公園未來12個月營運開支及償還貸款。有市民批評，新冠肺炎疫情下大量市民失業，政府豪花數十億港元支援海洋公園，如同「倒錢落海」。有市民則形容，海洋公園是童年回憶，支持政府撥款。

待業的廖小姐批評，政府若支援海洋公園，如同「倒錢落海」，她指疫情下令大量市民失業，醫療設備不足，寧願政府將錢改為支援醫療、長者、房屋等方面，直斥「無呢樣咪玩其他囉，個（嗰）啲無咗，轉頭有錢又可以起過。」學生莫小姐認為，政府應先集中處理民生議題，而非這些旅遊項目，並指自己有超過5年時間，未有到過海洋公園，認為園內設施沒法吸引本地人入內消費。

自僱人士楊先生指，海洋公園內有大量動物，需要專業人士照顧，認為要保住他們的飯碗，但認為政府資助54億元的金額太大，海洋公園應自行構思方法節流，盡量削減開支，不應只依靠政府撥款，「海洋公園應該搵好多錢，但呢幾年都負增長，應該要反省點樣去經營，同埋要諗啲活動係咪適合香港人。」

家庭主婦的周女士則認同政府撥款，她認為，海洋公園是自己與很多香港人的童年回憶，形容公園「好似荔園咁，執咁就無」，又指海洋公園較迪士尼樂園可取，因活動種類較多元化，適合小朋友入場遊玩。