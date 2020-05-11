修例風波：天水圍「和你唱」女子遭淋水腳踢　警拘3名涉案男子

反修例活動隨疫情放緩再死灰復燃，有網民早前發起天水圍「和你唱」活動，號召市民上周三(6日)在置富嘉湖商場聚集唱歌。當晚約8時半，現場有過百人聚集，警方到場驅散，但至10時許仍有大批人在商場對出空地聚集。適時，一名途經69歲婦人發現情況混亂，遂以手機拍照，提醒家人注意安全。惟其舉動引起在場人士質疑，數十人包圍指罵她「影人大頭」，期間女子被人用雷射筆照射及用力推跌，並遭腳踢後腦及淋水，過程為時約1分鐘。

元朗警區助理指揮官(刑事)歐陽肇剛表示，元朗警區重案組經跟進調查後，發現至少3名男子涉案，並鎖定他們的身份，前日(9日)至今日(11日)分別在天水圍、油麻地及旺角拘捕3人(15至22歲)，涉嫌非法集結及襲擊，其中2人報稱無業，其餘1人為學生，他們現正被扣查。警方仍在調查案件，不排除之後有更多人被捕。

歐陽肇剛強調，警方絕不容忍任何形式的暴力事件，必定全力調查，將涉案人士繩之以法。他指今次案件有一批年輕人在眾目睽睽下向長者施襲，行為殘暴及令人髮指，呼籲市民提高守法意識，切勿以身試法。