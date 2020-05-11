組織倡海洋公園滅赤法　開展房地產及發放債券

有組織建議，海洋公園可參考其他主題樂園的做法，發展公園附近的房地產。

自1977年起對外開放的海洋公園，近年面對入場人次減少、虧蝕年年的多重打擊，至今年更陷入財困，需要港府急撥54億港元「救亡」。有組織認為，政府不應只用公帑「填氹」，建議應構思不同發展方向，包括參考其他主題樂園的做法，發展公園附近的房地產，或由公園發放債券，供公眾購買以支持營運。

商務及經濟發展局遞交到立法會的文件顯示，海洋公園自2012年起面對入場人次下跌，由2012至13財政年度的770萬港元高峰，下跌至2015-16財政年度的600萬港元；自2015至16財政年度開始，更連年錄得超過2億港元的虧損。

以善用公帑等宗旨組成的107動力，召集人何民傑認為，海洋公園屬港人集體回憶，有保留價值。但他質疑由面對財赤的政府協助是否最佳方案，政府有必要構思不同解決方案。他建議政府安排海洋公園發放可供公眾人士購買的債券，此舉不但可讓海洋公園做到自負盈虧，更可令管理層在營運上感受到壓力，因要公開財務狀況。

他又認為，海洋公園附近有不少土地，亦有港鐵等不同配套，提議政府收回部分土地，並參考海外其他主題樂園的做法，發展房地產；以海洋公園地段，可獲得益遠多於港府撥款的54億港元。