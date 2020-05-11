北區醫院負氣壓系統3日2次故障　病房內有2名確診病人

繼早前瑪嘉烈傳染病中心負氣壓設施故障後，再有醫院負氣壓系統出現事故。北區醫院的隔離病房的負壓系統近日先後兩次出現故障，院方已要求機電工程署詳細檢查相關負壓抽風系統，避免同類事件再次發生。

北區醫院發言人表示，首宗故障於上周五(8日)上午10時05分發生，隔離病房負壓抽風系統其中一部抽氣扇發生接地故障，觸發警報，負責系統保養的機電工程署隨即進行緊急維修，及按應變方案即時啟動後備抽氣扇替代。負壓系統經搶修後，於上午10時24分回復正常，發生故障的抽氣扇於同日晚上完成更換。

另一宗故障發生於昨日(10日)下午2時15分，警報系統顯示其中一間單人房內負壓抽風系統的風閘未能如常運作，機電工程署經緊急維修後，負壓系統於10分鐘後回復正常。

該院發言人表示，在兩次故障期間，隔離病房內所有病格及房間的間隔門均關上，當時有兩名新冠肺炎確診者分別入住兩間單人病房，兩人均沒有離開房間；至於病房內的醫護人員，均有穿戴合適個人防護裝備，包括N95呼吸器及保護衣，當時沒有醫護人員進行任何高風險醫療程序，亦沒有其他訪客進入隔離病房，醫院經評估後，相信事件造成的感染風險很低。

發言人又指，有關負壓抽風系統去年8月至9月進行年度檢查及維修後，一直運作正常，院方對事件非常關注，已透過「早期事故通報系統」向醫院管理局總辦事處作出通報。