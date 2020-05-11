國歌法立法拖近年半　政界料最快本月27日恢復二讀

立法會內務委員會(內會)於上周五(8日)終突破困局，於當日下午召開的特別會議處理多項法案和附屬條例，包括《國歌條例草案》(下稱《國歌法》)，惟《國歌法》尚待提交大會恢復二讀辯論。近日有消息傳出《國歌法》最快可於本月27日提交大會審議，今日(11日)亦有議員同意這樣的推測，因法案委員會已完成《國歌法》審議，政府可隨時把條例草案排期上大會恢復二讀辯論。

其實《國歌法》的本地立法程序至今已歷時近一年半，政府日前公開表示，期望在《2020撥款條例草案》通過後，可把《國歌法》排上大會恢複二讀辯論。按規定，法案恢復二讀需要12天預告期，而本周三(13日)和周四(14日)將繼續審議《2020撥款條例草案》，議員陸頌雄預計，若《2020撥款條例草案》能於本周或下周完成審議，《國歌法》最快排在本月27日審議屬合理估計。

議員葛珮帆表示，暫時沒有從議員間聽說這個消息，惟她認為《國歌法》已完成法案委員會審議，政府可隨時將其排期上大會恢復二讀辯論，故《國歌法》最快於本月27日恢復二讀辯論並非不可能。不過，葛認為，一旦《國歌法》恢復二讀辯論，估計民主派又將繼續「拉布」，但她相信「(大會主席)有足夠能力剪布」。

據立法會文件顯示，《國歌法》屬全國性法律，而全國人大常委會在2017年11月4日通過將《國歌法》列入《基本法》附件三，並通過本地立法的形式在港立法。至2019年1月，政制及內地事務局把《國歌法》提交立法會審議，惟後來發生反修例示威衝擊立法會，並提早結束上年度會期；而去年10月復會後，內會又出現持續逾半年的停擺亂局，至上周五《國歌法》才在內會通過法案委員會審議。