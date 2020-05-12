港大牙醫學院研發新面罩　助業界工作時防染疫

新冠肺炎疫情「全球大流行」，本港有患者確診前曾到牙科診所求診，惹來播毒疑慮，有牙醫坦言許多病人擔心染疫，紛紛取消預約，收入大減；更嚴重的是口罩、保護衣等防疫物資匱乏，部分診所只能維持「有限度」營業，部分同行甚至索性關閉診所。香港大學牙醫學院聯同本港醫療公司，合作研發出新面罩，完全覆蓋額頭及面部，即使牙醫佩戴規格稍低的ASTM第二級口罩，亦不用擔心診症時因水花四濺而有機會染疫。

香港大學牙醫學院牙髓治療科臨床教授張順彬指，近乎所有牙醫診症程序上都會產生大量飛沫和水花，當中最嚴重的包括超聲波洗牙等，坦言「牙醫通常好多水圍噴佢哋」，因此感染新冠肺炎的風險比一般醫生高。近月不少病人憂慮染疫而取消預約，少部分牙醫亦擔心遭受感染而自行停業。他認為阻截診所播毒的源頭非常重要，若病人有上呼吸道感染病徵，有必要暫停應診，但市民並不需要過度恐慌。

張又指，學院早在2000年採取「全面性預警防範措施」，即是牙醫為每位病人診症時，都要更換保護衣、口罩、手套，以及消毒所有儀器，現時更會加配頭套、面罩等，並會為應診的病人量體溫，形容防疫措施水平相當高。他提到上月下旬，有新冠肺炎患者確診前曾到中環的牙醫診所剝牙，但診所未有爆發疫情，可見措施有效，加上疫症當前，不少牙醫都各出奇謀防疫，包括使用可以覆蓋非治療牙齒的「橡皮障」、高容量抽吸裝置等，減少病人唾液濺出。他認為病人可以放心到牙醫診所求診。

除了一般醫護，牙醫同樣面對保護裝備不足。張表示，疫情爆發初期，口罩、保護衣等裝備嚴重短缺，部分診所搜羅不到足夠防疫裝備，惟有暫時關閉，或只接待舊客。雖然現時相關裝備供應已較為充裕，但達ASTM第三級的高規格口罩仍然短缺，惟有退以求其次，以ASTM第二級的口罩，配以面罩抵擋飛沫，他形容面罩自此成為牙醫的必須裝置。

港大牙醫學院牙科物質助理教授徐傑漢指，學院與本地醫療物品生產商Pacificare共同研發了面罩ContourShield，面罩根據人體面部輪廓設計，能覆蓋額頭和面部兩側，長度更超過下巴位置，能提供全面保護。而面罩膠片亦能夠防霧，加上框架有通風設計，可減少霧氣形成，適合長時間佩戴。

他在市面購入另外三款面罩，發現其他面罩各有參差，包括未能覆蓋額頭、面罩過重，不適合長時間佩戴，亦有面罩過短，醫護診症時，頸部和肩膀都會濺濕。他建議面罩應能覆蓋額頭，以及長過下巴至少廿五毫米，以完全覆蓋面部。另外，面罩亦應只作一次性使用，在手術後應棄置。