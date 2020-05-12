牙醫學院臨床考試一再延期　學生或未能今年畢業

新冠肺炎疫情當前，除執業牙醫大受影響，牙醫學院畢業生亦因為臨床考試遲遲未能進行，或無法在今年內畢業。身兼香港大學牙醫學院本科課程副院長的牙髓治療科臨床教授張順彬指，雖然疫情曙光漸現，但仍未能確保學生能安全「走上戰場」實習，冀11月前能完成臨床考試，惟疫情或於冬季再度席捲，擔心如意算盤未必打得響。

張續指，疫情爆發後，學院隨即暫停2月開始的臨床實習，將6個年級牙醫學生的課程移師網上，疫情雖稍有緩和，但仍未能確定是否適合讓學生「走上戰場」，慨嘆臨床考試的開考日期可能會一再延期。他表示，本月會重啟模擬實習，希望能在11月前完成臨床考試，順利在今年內畢業，惟多個傳染病專家均指，新冠肺炎疫情或於冬季重臨，張擔心臨床實習今年內或仍未恢復。

被問到學生失卻數月臨床實習機會，會否令實習時數不足？他表示根據指引，即使學生實習時數不足，但若其能力達到學院要求的水平，仍能參與考試，順利通過的話亦能畢業。不過，1至5年級的學生，明年則犧牲大大小小的假期，彌補今年錯過了的實習時間。

張又透露，為確保師生都不受感染，學院已計劃為全體師生及職員，定期進行深喉唾液檢測，希望能在本月內開展此計劃，不過他坦言檢測費用不菲，是否能如期落實仍是未知之數，他希望能與衞生署商討，以學院承擔部分費用的大前提底下開展計劃。