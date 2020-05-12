歷沙士復面對新冠肺炎　前線在國際護士節述感受　

新冠肺炎襲港逾百日後，疫情初現曙光，歸功於披荊斬棘的前線醫護。今日是年度國際護士節，對一眾白衣天使而言，別具意義，有資深護士提到入行40多年，與同事並肩戰勝沙士、豬流感、禽流感等一場又一場戰疫，竟然在榮休前再遇上新冠肺炎，從前線走到幕後才發現抗疫經驗有價，將專業知識薪火相傳，又上下一心為染疫老婦完成見丈夫最後一面的遺願，每一幕烙印在腦海裏。

明愛醫院顧問護士（感染控制）梁佛英指，護理生涯逾40載中，29年光陰留在隔離病房，沒想過7月榮休在即，竟然再遇上新冠肺炎疫情。她慨嘆17年前目擊共同對抗沙士的同事染疫，今次疫情爆發之初，亦憂心戰友安危，時時刻刻提醒走上前線的同袍「最緊要定，要慢慢做」，只要確守防感染原則就能打勝仗。今次疫症才令她發現「原來我哋嘅經驗、知識係可以幫到同事」。

梁又提到，今次疫情最深刻的是看到護士互相合作的精神，花盡心思讓病危七旬婦，在離世前與同樣染疫的丈夫再見一面。運送路線、如何為老翁穿上保護衣，通通都要絞盡腦汁，同心合力下終成全此「美事」。

同樣經歷過沙士的瑪嘉烈醫院部門運作經理（傳染病中心）李韻梅指，母親得悉她再次披甲上陣，憂心不已，希望她能退下火線，她向母親表示：「就係因為我做過沙士，我有呢個經驗，今次我更加要做，將經驗傳承畀我嘅同事。」她負責的傳染病中心負責接收首二十宗確診個案，當中有護士僅畢業半年，令她憂心忡忡，惟該護士竟無畏無懼，勇闖戰場。

她連日為新晉護士「補課」，疫情最嚴峻的時期每日到病房幾次，將海量資訊消化再轉述前線同事。她形容團隊猶如一隻龍舟，她自己是坐在最前面的鼓手，主宰團隊的氣氛，節奏打得快的話，同事就知道事況緊急，會知道該怎樣做，到疫情有所紓緩，就要適當賽後檢討，「執返正啲」。